Во сколько раз 1дм больше 1см

Математика
Во сколько раз 1дм больше 1см
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Гость:
В 10 раз (в 1 дм 10 см)
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