Написать небольшой реферат: Защита растений ( 5 класс)

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На использовании насекомых-хищников и паразитов основан один из самых эффективных биологических способов защиты растений. Божьи коровки активно поедают яйца тлей и других вредителей. Жужелицы – многоядные хищники, уничтожают не только гусениц и куколок листоверток, пядениц, совок, но и слизней. Наездники откладывают свои яйца в яйца гусениц, истребляя целые кладки. Каждая особь мухи-журчалки способна уничтожить до 100 тлей в день. Увеличению численности этих и других полезных насекомых можно содействовать путем посева некоторых растений и просто путем механического сбора в окрестностях своего участка. Чтобы не пришлось использовать ядохимикаты, с установлением теплой погоды начинайте применять биологические препараты для профилактики (Фитоспорин-М, Лепидоцид, Битоксибациллин, Бактофит). Они не оказывают вредного влияния на окружающую среду и поэтому могут применяться часто. Повысить сопротивляемость растительного организма к заболеваниям помогут иммуномодуляторы и регуляторы роста (Эпин, Циркон, Иммуноцитофит и т.п.) Но если вспышка заболевания уже в полном разгаре, когда ни биологические, ни подручные средства не помогают, придется все-таки прибегнуть к химии. Выбирая пестициды, обратите внимание на степень опасности – наиболее безопасны для человека и окружающей среды препараты III и IV класса. Следует упомянуть еще об одном способе защиты растений – селекционно-генетическом,направленном на получение устойчивых к вредителям и болезням форм растений с помощью селекции, межвидовой гибридизации и генной инженерии. Например, для некоторых сельскохозяйственных культур производилась генетическая модификация с использованием генов бактерии Bacillus thuringiensis, обеспечивающая устойчивость к вредителям. Получены трансгенные растения картофеля и тыквенных культур, устойчивые к вирусным болезням. Некоторые из них уже коммерциализированы.