Прошу помогите с логическими основами,4 вариант

Информатика
Прошу помогите с логическими основами,4 вариант
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Привет всем кто хочет в туалет в этом году мы можем предложить только что создали резервную копию
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