Составить словосочетания или предложения, чтобы лексическое значение было ясно. Стих(глагола и существительного), Смела(краткого прилагательного и глагола ), Стекло(сущ., глаг.), Дали (сущ., глаг.,) Знать (сущ., глаг.).
Русский язык
Составить словосочетания или предложения, чтобы лексическое значение было ясно. Стих(глагола и существительного), Смела(краткого прилагательного и глагола ), Стекло(сущ., глаг.), Дали (сущ., глаг.,) Знать (сущ., глаг.).
Ответ(ы):
Гость:
Я стихаю видя закат, хочется писать стихи. я смел но когда со мной так- же смелые люди . ну че я пыталась
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