Зачем лешайник нужен учителю химии

Биология
Зачем лешайник нужен учителю химии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он содержит разные химические вещества с которыми реагируют другие химические вещества (какие именно не могу сказать у меня друг спрашивал я не знал но он сказал что он там какой то опыт проводил)
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