Составить 3 слова на чк чн с сочетаниями
Русский язык
Составить 3 слова на чк чн с сочетаниями
Ответ(ы):
Гость:
доЧКа, внуЧКа, цветоЧКи, ноЧНой, облаЧНый, лимоНЧик.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На Солнечном острове живет 20 белых и 25 черных хамелеонов (хамелеоны — это животны??, умеющие менять свой цвет). При встрече оба хамелеона меняют ...
Математика
Собственная скорость теплохода 21,6 км/ч.Скорость течения 4,9 км/ч.Найти скорость теплохода по и против течения
Русский язык
Составить словосочетания или предложения, чтобы лексическое значение было ясно. Стих(глагола и существительного), Смела(краткого прилагательног...
Қазақ тiлi
Обществознание