Составить 3 слова на чк чн с сочетаниями

Русский язык
Составить 3 слова на чк чн с сочетаниями
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Ответ(ы):
Гость:
доЧКа, внуЧКа, цветоЧКи, ноЧНой, облаЧНый, лимоНЧик.
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