На Солнечном острове живет 20 белых и 25 черных хамелеонов (хамелеоны — это животны??, умеющие менять свой цвет). При встрече оба хамелеона меняют свой цвет на противоположный. Могут ли все хамелеоны окраситься в один цвет?
Математика
На Солнечном острове живет 20 белых и 25 черных хамелеонов (хамелеоны — это животны??, умеющие менять свой цвет). При встрече оба хамелеона меняют свой цвет на противоположный. Могут ли все хамелеоны окраситься в один цвет?
Ответ(ы):
Гость:
Нет! потому што все хамелионы меняют цвет при встрече! ето значит что белые становятса черными а черные белыми и наоборот!
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