На Солнечном острове живет 20 белых и 25 черных хамелеонов (хамелеоны — это животны??, умеющие менять свой цвет). При встрече оба хамелеона меняют свой цвет на противоположный. Могут ли все хамелеоны окраситься в один цвет?

Математика

На Солнечном острове живет 20 белых и 25 черных хамелеонов (хамелеоны — это животны??, умеющие менять свой цвет). При встрече оба хамелеона меняют свой цвет на противоположный. Могут ли все хамелеоны окраситься в один цвет?

Автор: Гость