Памятка о захвате школы террористами
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Памятка о захвате школы террористами
Ответ(ы):
Гость:
1)Не паниковать 2)Выполнять все требования 3)Не пытаться самому освободить школу xD
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