Помогите! 1.*... легко и (не) принужден, нн) о, как (будто) мы....* 2. Намече(н,нн)ая встреча не состоялась, так (как) мне пришлось внезапно уехать. Пожайлуста!

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Помогите! 1.*... легко и (не) принужден, нн) о, как (будто) мы....* 2. Намече(н,нн)ая встреча не состоялась, так (как) мне пришлось внезапно уехать. Пожайлуста!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Легко и не принужденно о,как будто мы... Намеченная встреча не состоялась, так как мне пришлось внезапно уехать. Вроде так.
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