Помогите! 1.*... легко и (не) принужден, нн) о, как (будто) мы....* 2. Намече(н,нн)ая встреча не состоялась, так (как) мне пришлось внезапно уехать. Пожайлуста!

Русский язык

Помогите! 1.*... легко и (не) принужден, нн) о, как (будто) мы....* 2. Намече(н,нн)ая встреча не состоялась, так (как) мне пришлось внезапно уехать. Пожайлуста!

Автор: Гость