Разберите по составу слова научишься, оценишь, подымешь.
Русский язык
Разберите по составу слова научишься, оценишь, подымешь.
Ответ(ы):
Гость:
На-приставка,уч-корень,ишь-окончание,ся-суффикс о - приставка, цен - корень,ишь-окончание приставка-под; корень-ым; окончание-ешь; основа-подым
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