Разберите по составу слова научишься, оценишь, подымешь.

Русский язык
Разберите по составу слова научишься, оценишь, подымешь.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На-приставка,уч-корень,ишь-окончание,ся-суффикс                                 о - приставка, цен - корень,ишь-окончание                                                приставка-под; корень-ым; окончание-ешь; основа-подым
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