Составь и запиши с каждым местоимением словосочетание нее ним нему ее его него
Русский язык
Составь и запиши с каждым местоимением словосочетание нее ним нему ее его него
Ответ(ы):
Гость:
Около нее Рядом с ним ближе к нему простить ее это про него попросить его
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