Роль , которую играют малые группы в обществе? Заранее огромное спасибо.

Обществознание
Роль , которую играют малые группы в обществе? Заранее огромное спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Малые группы - это семья к примеру,класс школьный) они играют основную роль) малая группа всего от 2 до 30 людей) но люди составляющие эту группу объеденены общими интересами и чаще всего хорошо знают друг друга) малых групп намного больше,чем больших) один человек может состоять сразу в нескольких малых группах,это преимущество таких групп) важны эти группы так как, общество не может обойтись без них,если были бы только большие группы ,люди жили бы стадом,а так малые группы собирают людей объеденяя их общими интересами,родством
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