Роль межклеточных пространств в стволе белой омелы
Биология
Роль межклеточных пространств в стволе белой омелы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Межклетники осуществляют объединение клеток в ткани , в них происходит газообмен , в них клетки получают воду с растворенными питател и минерал веществами.
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