Роза за 8 часов прошла 400 км. Сколько см она прошла?
Математика
Роза за 8 часов прошла 400 км. Сколько см она прошла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400×8 (потом перевели км в см)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Позначте суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якого: H2SO4 + Cr(OH)3 → Cr2(SO4)3 + H2O а) 4; б) 12; в) 6; г) 5
Математика
В классе несколько человек начали собирать марки. если Нина отдаст Коле из своих марок на одну марку меньше половины собранных ею марок, то у всех ...
Обществознание
Математика