Розберіть за будовою:Пам'ятний,лісок,молодець,тихо,листки,садівник,радісно,переп??сує,розмова

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Розберіть за будовою:Пам'ятний,лісок,молодець,тихо,листки,садівник,радісно,переп??сує,розмова
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Памятник- памят- корінь, н, ик- суфікси, лісок- ліс-корінь, ок-суфікс, молодець- молод-корінь, ець-суфікс, тихо- тих-корінь, о- закінчення, листки- лист-корінь, к-суфікс, и-закінчення, садівник-сад-корінь, івн, ик-суфікси, радісно-рад-корінь, існ- суфікс, о- закінчення, переписує- пере-префікс, пис-корінь, у-суфікс, є-закінчення, розмова-роз-префікс, мов-корінь, а-закінчення
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