Розповідь про своє улюблене заняття (5речень)
Українська література
Розповідь про своє улюблене заняття (5речень)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моїм улюбленим заняттям є читання. Я читаю увесь вільний час: перед сном, на вихідних та на перервах. Мої улюблені жанри це - фентазі та детективи. Мені подобається читати, бо таким чином я дізнаюсь про багато цікавих речей.
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