Розповідь про своє улюблене заняття (5речень)

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Моїм улюбленим заняттям є читання. Я читаю увесь вільний час: перед сном, на вихідних та на перервах. Мої улюблені жанри це - фентазі та детективи. Мені подобається читати, бо таким чином я дізнаюсь про багато цікавих речей.