Розвязання задачи, ось задача "Шестро курей за 3 дні знесли 18 яєць. Скільки яєць знесуть троє курей за 9 днів?"

Математика
Розвязання задачи, ось задача "Шестро курей за 3 дні знесли 18 яєць. Скільки яєць знесуть троє курей за 9 днів?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+18+18=54(яєць)-за 9 днів
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