Розвяжіть нерівність (х-4)(х+6)lt;0
Алгебра
Розвяжіть нерівність (х-4)(х+6)lt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-4)(х+6)<0 х-4=0 х=4 х+6=0 х=-6 + - + ------------------- Δ------------------------------ Δ------ ⇒х -6 4 Нам подходит интервал (-6;4) , там где меньше нуля, знак минус стоит Ответ (-6;4)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Другие предметы
Какой цветок подскажет брать ли с собой зонтик Запиши другие известные тебе инородные предметы которые помогают предсказать погоду
Русский язык
Математика