Розвяжіть нерівність (х-4)(х+6)lt;0

Алгебра
Розвяжіть нерівність (х-4)(х+6)lt;0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-4)(х+6)<0 х-4=0 х=4 х+6=0 х=-6            +                                 -                      +  ------------------- Δ------------------------------ Δ------ ⇒х                        -6                                     4 Нам подходит интервал (-6;4) , там где меньше нуля, знак минус стоит Ответ (-6;4)
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