Розвяжіть нерівність (х-4)(х+6)lt;0

Гость: Гость:

(х-4)(х+6)<0 х-4=0 х=4 х+6=0 х=-6 + - + ------------------- Δ------------------------------ Δ------ ⇒х -6 4 Нам подходит интервал (-6;4) , там где меньше нуля, знак минус стоит Ответ (-6;4)