Русский язык Бунеев 3 класс часть 2 упражнение 343 написать сочинение в осеннем лесу

Гость: Гость:

Осень. Наступила золотая осень. Деревья оделись в желтые платья. Дует легкий ветерок, и листья медленно падают в пожухлую траву. Перелетные птицы спешат на юг в теплые края. Один за другим летят косяки уток, гусей, журавлей. Они прощаются с родными местами до весны. Утрами становится холоднее. Небо хмурое, всё в тучах. А тучи висят так низко, что кажется, вот-вот упадут на землю. Через минуту полил холодный дождь. Вдали что-то краснеет. Это кусты рябины. Она словно приукрасилась к началу осени. Ягоды тихонько покачиваются, привлекая внимания птичек. Уборка урожая подошла к концу. На токах лежат огромные вороха пшеницы, ржи, овса. Зерно переработают и отвезут на элеватор. А потом нам испекут свежий хлеб, ароматные булочки.