Укажите формулы веществ гомологического ряда метана А) ацетат натрия Б) пентан В) бензол Г) октан Д) метилпропан Е) метаналь Подходит Б,Г. Будет ли к ряду метана подходить метилпропан?

Химия

Укажите формулы веществ гомологического ряда метана А) ацетат натрия Б) пентан В) бензол Г) октан Д) метилпропан Е) метаналь Подходит Б,Г. Будет ли к ряду метана подходить метилпропан?

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