Укажите формулы веществ гомологического ряда метана А) ацетат натрия Б) пентан В) бензол Г) октан Д) метилпропан Е) метаналь Подходит Б,Г. Будет ли к ряду метана подходить метилпропан?
Химия
Укажите формулы веществ гомологического ряда метана А) ацетат натрия Б) пентан В) бензол Г) октан Д) метилпропан Е) метаналь Подходит Б,Г. Будет ли к ряду метана подходить метилпропан?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метилпропан тоже относится к гомологам метана: Б, Г, Д.
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Литература