План сказки рыбаке и рыбки.
Литература
План сказки рыбаке и рыбки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Жил старик со своею старухой 2)Старик поймал золотую рыбку 3)Старик отпустил рыбку в синее море 4)Старик рассказал старухе о рыбке 5)Старик по настоянию старухи просит новое корыто 6)Старик просит избу новую 7)Старуха хочет быть столбовою дворянкой 8)Старуха хочет быть вольною царицей 9)Старуха хочет быть владычицей морскою 10)На пороге сидит старуха,а перед нею разбитое корыто
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
Русский язык
Вы пишите слово,в котором буква Е обозначает два звука й э.На солнышке согрелась е??ь.Подтаяла сосна.Идет апрель,звенит капель.В лесу у нас весна.
Право
Гражданин отошел на 15 метров от пляжа курить, однако, был задержан сотрудником полиции, который составил постановление об адм. нарушении и оштрафо...
Українська література