План сказки рыбаке и рыбки.

Литература
План сказки рыбаке и рыбки.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Жил старик со своею старухой 2)Старик поймал золотую рыбку 3)Старик отпустил рыбку в синее море 4)Старик рассказал старухе о рыбке 5)Старик по настоянию старухи просит новое корыто 6)Старик просит избу новую 7)Старуха хочет быть столбовою дворянкой 8)Старуха хочет быть вольною царицей 9)Старуха хочет быть владычицей морскою 10)На пороге сидит старуха,а перед нею разбитое корыто
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Вывод о сфодстве и различии в географическом положении юж. А и Африки!!!помогите пожалуйста!
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова рощей
Ответить
Русский язык
Вы пишите слово,в котором буква Е обозначает два звука й э.На солнышке согрелась е??ь.Подтаяла сосна.Идет апрель,звенит капель.В лесу у нас весна.
Ответить
Право
Гражданин отошел на 15 метров от пляжа курить, однако, был задержан сотрудником полиции, который составил постановление об адм. нарушении и оштрафо...
Ответить
Українська література
Синонемы знялися на крыло
Ответить