План сказки рыбаке и рыбки.

Гость: Гость:

1)Жил старик со своею старухой 2)Старик поймал золотую рыбку 3)Старик отпустил рыбку в синее море 4)Старик рассказал старухе о рыбке 5)Старик по настоянию старухи просит новое корыто 6)Старик просит избу новую 7)Старуха хочет быть столбовою дворянкой 8)Старуха хочет быть вольною царицей 9)Старуха хочет быть владычицей морскою 10)На пороге сидит старуха,а перед нею разбитое корыто