Морфологический разбор слова рощей

Русский язык
Морфологический разбор слова рощей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[р о щ' э й]наверно так)))
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