Вы пишите слово,в котором буква Е обозначает два звука й э.На солнышке согрелась е??ь.Подтаяла сосна.Идет апрель,звенит капель.В лесу у нас весна.

Русский язык

Вы пишите слово,в котором буква Е обозначает два звука й э.На солнышке согрелась е??ь.Подтаяла сосна.Идет апрель,звенит капель.В лесу у нас весна.

Автор: Гость