Вы пишите слово,в котором буква Е обозначает два звука й э.На солнышке согрелась е??ь.Подтаяла сосна.Идет апрель,звенит капель.В лесу у нас весна.
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Вы пишите слово,в котором буква Е обозначает два звука й э.На солнышке согрелась е??ь.Подтаяла сосна.Идет апрель,звенит капель.В лесу у нас весна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ель. И всё..................................................
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