Вывод о сфодстве и различии в географическом положении юж. А и Африки!!!помогите пожалуйста!

Гость: Гость:

1. оба материка пересекают экватор. 2. нулевой меридиан пересекает только Африка. 3. оба материка пересекают южный тропик 4. полярный круг не пересекает ни один материк 5. оба материка вытянуты в меридиональном направлении 6. оба материка омывают два океана