Вывод о сфодстве и различии в географическом положении юж. А и Африки!!!помогите пожалуйста!

География
Вывод о сфодстве и различии в географическом положении юж. А и Африки!!!помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. оба материка пересекают экватор.  2. нулевой меридиан пересекает только Африка.  3. оба материка пересекают южный тропик  4. полярный круг не пересекает ни один материк  5. оба материка вытянуты в меридиональном направлении  6. оба материка омывают два океана 
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