Вывод о сфодстве и различии в географическом положении юж. А и Африки!!!помогите пожалуйста!
География
Вывод о сфодстве и различии в географическом положении юж. А и Африки!!!помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. оба материка пересекают экватор. 2. нулевой меридиан пересекает только Африка. 3. оба материка пересекают южный тропик 4. полярный круг не пересекает ни один материк 5. оба материка вытянуты в меридиональном направлении 6. оба материка омывают два океана
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