Русский язык морфологический разбор слова пробивались
Русский язык
Русский язык морфологический разбор слова пробивались
Ответ(ы):
Гость:
Пробивались-гл,нф(что делать?)-пробиваться,несов.в,2спр,н.в,3л,мн.ч,и роль предложение сказуемое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши новые слова из слова подчеркни буквы написание которых нужно запомнить вс??авь нужные буквы в выделенном слове подчеркни последнюю букву осн...
Английский язык
Русский язык
Укажите пример без грамматической ошибки (ошибок) в образовании форм слов. Молод??я врач Маргарита Петровна. Порвался левый сандалий. Серёжа – ...
Английский язык