Русский язык морфологический разбор слова пробивались

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Русский язык морфологический разбор слова пробивались
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пробивались-гл,нф(что делать?)-пробиваться,несов.в,2спр,н.в,3л,мн.ч,и роль предложение сказуемое
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