Русский язык, почему пишется на конце слов "о". 1.почему пишется О. В слове "засветилО" В слеве "затемнО" В слове "начистО" 2.Почему пишется А. В слове "искосА" 3.почему пишется И Е. В слове "выжИдающЕ" 4.почему...
Русский язык
Русский язык, почему пишется на конце слов "о". 1.почему пишется О. В слове "засветилО" В слеве "затемнО" В слове "начистО" 2.Почему пишется А. В слове "искосА" 3.почему пишется И Е. В слове "выжИдающЕ" 4.почему пишется О. В слове "угрОжающе"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) угрОза 1) с приставка за,на, в пишется О 2)исходя из первого☝
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