Что значит слово Счастливая тоска леса

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Что значит слово Счастливая тоска леса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Счастливая тоска - оксюморон, художественное средство, помогающее раскрыть в данном случае внутреннее состояние человека. («Томится – мучиться, испытывать тягость от чего-либо» С. И. Ожегов «Словарь русского языка» ) с. 654 .Томится – это и ожидание чего-либо очень желанного. «Счастливая тоска» - это ожидание чего-либо очень желанного, ожидание леса раскрыться во всей своей красе, но в том лении. я так думаю Это любовь к тому, что не вернётся, но что было и останется самым чистым и глубоким в твоём сердце. Это трепещущее чувство внутри тебя, когда вроде бы у тебя есть все, что только можно хотеть, но всё же чего-то или кого-то не хватает.
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