Просклоняте осеньяя погода, зелёный лес
Русский язык
Просклоняте осеньяя погода, зелёный лес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п осенняя погода р.п осенней погоды д.п осенней погоде в.п осенняя погода т.п осенней погодой п.п осенней погоде
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