Решите уравнение 5x в квадрате + x=0
Алгебра
Решите уравнение 5x в квадрате + x=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х^2 + x = 0 x (5x + 1) = 0 x1 = 0 5x + 1 = 0 5x = - 1 x2 = - 0,2 Ответ: х1 = 0; х2 = - 0,2
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