Пож. помогите! соедените фразеологизмы с их значением! АХИЛЛЕСОВАЯ ПЯТА ЧТО-ТО КРАЙНЕ НЕОБХОДИМОЕ,СПАСИТЕЛЬНОЕ бИТЫЙ ЧАС СОВЕРШЕННО НЕИССЛЕДОВННАЯ ТЕРИТОРИЯ МАННА НЕБЕСНАЯ ЕДИНСТВЕННОЕ И НЕУЯЗВИМОЕ МЕСТО КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ...

Литература

Пож. помогите! соедените фразеологизмы с их значением! АХИЛЛЕСОВАЯ ПЯТА ЧТО-ТО КРАЙНЕ НЕОБХОДИМОЕ,СПАСИТЕЛЬНОЕ бИТЫЙ ЧАС СОВЕРШЕННО НЕИССЛЕДОВННАЯ ТЕРИТОРИЯ МАННА НЕБЕСНАЯ ЕДИНСТВЕННОЕ И НЕУЯЗВИМОЕ МЕСТО КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ НЕОПРАВДАННО ДОЛГО И БЕЗРЕЗУЛЬТАТН ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ ОСНОВА,ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП,ГЛАВНАЯ ИДЕЯ СУТЬ! То что они стоят напротив друг-друга это не значит что это всё правильно!

Автор: Гость