Пож. помогите! соедените фразеологизмы с их значением! АХИЛЛЕСОВАЯ ПЯТА ЧТО-ТО КРАЙНЕ НЕОБХОДИМОЕ,СПАСИТЕЛЬНОЕ бИТЫЙ ЧАС СОВЕРШЕННО НЕИССЛЕДОВННАЯ ТЕРИТОРИЯ МАННА НЕБЕСНАЯ ЕДИНСТВЕННОЕ И НЕУЯЗВИМОЕ МЕСТО КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ...

Литература
Пож. помогите! соедените фразеологизмы с их значением! АХИЛЛЕСОВАЯ ПЯТА ЧТО-ТО КРАЙНЕ НЕОБХОДИМОЕ,СПАСИТЕЛЬНОЕ бИТЫЙ ЧАС СОВЕРШЕННО НЕИССЛЕДОВННАЯ ТЕРИТОРИЯ МАННА НЕБЕСНАЯ ЕДИНСТВЕННОЕ И НЕУЯЗВИМОЕ МЕСТО КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ НЕОПРАВДАННО ДОЛГО И БЕЗРЕЗУЛЬТАТН ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ ОСНОВА,ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП,ГЛАВНАЯ ИДЕЯ СУТЬ! То что они стоят напротив друг-друга это не значит что это всё правильно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АП - единственное и неуязв место БЧ - неоправданно долго и безрез МН - что то крайне необходимое, спасит КК - основа, основной принцип ЛП - главная идея, суть
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