Среднее арефеметичкское двух чисел равно 1,36. Одно число 2,4 раза меньше другого. На??дите эти числа.

Математика

Среднее арефеметичкское двух чисел равно 1,36. Одно число 2,4 раза меньше другого. На??дите эти числа.

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