Какая мораль в басне Эзопа Галка и ворона?

Гость: Гость:

Зазнавшийся высокомерный человек не нужен ни своим,ни чужим. Тот,кто не ценит своих друзей,близких,стремится вознестись, оказывается в одиночестве,т.к. чужаки его не принимают, а близким он больше не нужен.