Какая мораль в басне Эзопа Галка и ворона?
Литература
Какая мораль в басне Эзопа Галка и ворона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зазнавшийся высокомерный человек не нужен ни своим,ни чужим. Тот,кто не ценит своих друзей,близких,стремится вознестись, оказывается в одиночестве,т.к. чужаки его не принимают, а близким он больше не нужен.
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