Составьте таблицу истинности по следующей схеме (на фото схема) Пожалуйста, помо??ите(((
Информатика
Составьте таблицу истинности по следующей схеме (на фото схема) Пожалуйста, помо??ите(((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По данной схеме составим логическую функцию: F= A * B + not A + C, упрощаем F= not A + B +C, строим таблицу истинности: Таблица во вложении:
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