Заменить подчеркнуть слова именами прилагательными. зимой,на лыжах,в январе, из с??ега

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Заменить подчеркнуть слова именами прилагательными. зимой,на лыжах,в январе, из с??ега
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимой-зимний,на лыжах-лыжный,в январе-январский, из снега-снежный
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