Что представляет собой сечение цилиндра плоскостью, папаллельной его образующей?
Математика
Что представляет собой сечение цилиндра плоскостью, папаллельной его образующей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямоугольник или прямая
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