Что представляет собой сечение цилиндра плоскостью, папаллельной его образующей?

Математика
Что представляет собой сечение цилиндра плоскостью, папаллельной его образующей?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямоугольник или прямая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Заменить подчеркнуть слова именами прилагательными. зимой,на лыжах,в январе, из с??ега
Ответить
Математика
Среднее арефеметичкское двух чисел равно 1,36. Одно число 2,4 раза меньше другого. На??дите эти числа.
Ответить
Физика
Как и во сколько раз надо изменить силу тока в цепи чтобы при уменьшении её сопрот??вления в 4 раза выделения теплоты в ней остались прежним??? отв...
Ответить
Литература
Какая мораль в басне Эзопа Галка и ворона?
Ответить
Немецкий язык
ВЫПИШИТЕ ВСЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ Die ersten Menschen lebten, wie bekannt, in undurchdringlichen Urwäldern, ernährten sich von Früchten der Natu...
Ответить