В прямоугольном преугольнике катет и гипотенуза равны соответственно 16 и 20. найдите другой катет этого треугольника

Математика

В прямоугольном преугольнике катет и гипотенуза равны соответственно 16 и 20. найдите другой катет этого треугольника

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