3/x+3/x+2=4 решите уравнение

Математика
3/x+3/x+2=4 решите уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х тут равен 3. 6/х=2 откуда х=6/2=3
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