3/x+3/x+2=4 решите уравнение
Математика
3/x+3/x+2=4 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х тут равен 3. 6/х=2 откуда х=6/2=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
H.M.Рубцов был _____ и _____ человеком.Он _____ природу,_____,_____ и _____.Мне _____ его стихотворени?? _____,_____,_____,_____.
Математика
Один рабочий изготавливает в час 117 деталей а другой на 28 деталей меньше Сколько в??его деталей он изготовит за 6 часов решить задачу двумя спосо...
Русский язык
Составить 3 предложения по схеме подлежащее подлежащее сказуемое и 3 предложения ??казуемое сказуемое подлежащее
Русский язык
Почему нельзя считать в наше время однокореные слова конь конюх конюшня и слова к??ньки конькобежиц объесните значение этих слов