169-4x^2 алгебра формулы сокр умножения

Математика
169-4x^2 алгебра формулы сокр умножения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что нужно сделать? 169 - 4х^2 = (13 - 2x)(13+2x)
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