Русский язык разобрать предложение ручная ворона сидела на воротах и хлопала кры??ьями

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Русский язык разобрать предложение ручная ворона сидела на воротах и хлопала кры??ьями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ручная ворона сидела на воротах  и хлопала крыльями.(повествовательное, невосклицательное, простое, осложнено однородными сказуемыми, распространённое).( О чём говорится в предложении?) о вороне( подлежащие выраженное существительным). Ворона ( что делала?) сидела и хлопала (однородные  сказуемые выраженные глаголами). Ворона (какая?) ручная (определение выраженное прилагательным). Сидела ( где?) на воротах( обстоятельство выраженное существительным). Хлопала ( чем?) крыльями ( дополнение выраженное существительным).

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