С 12 до 14 часов грузовики ехали со скоростью 70км /ч а с 14 до16 часов они увеличели ско??ость на 20 км/ч .Какое расстояние грузовики проехали за 4 часа???

Математика

С 12 до 14 часов грузовики ехали со скоростью 70км /ч а с 14 до16 часов они увеличели ско??ость на 20 км/ч .Какое расстояние грузовики проехали за 4 часа???

Автор: Гость