С 12 до 14 часов грузовики ехали со скоростью 70км /ч а с 14 до16 часов они увеличели ско??ость на 20 км/ч .Какое расстояние грузовики проехали за 4 часа???
Математика
С 12 до 14 часов грузовики ехали со скоростью 70км /ч а с 14 до16 часов они увеличели ско??ость на 20 км/ч .Какое расстояние грузовики проехали за 4 часа???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2×70=140км-первые 2 часа, 70+20=90км/час 14 до 16ч.,90×2=180км-за след 2 часа,140+180=320км-всего
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