С чем ты можешь сравнить подснежник

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С чем ты можешь сравнить подснежник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С колокольчиком?.....
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