Решите неравенство -x^2+9xgt;=0
Алгебра
Решите неравенство -x^2+9xgt;=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-х^2+9х=0 это парабола, ветви направлены вниз Х(-х+9)=0 найдем нули Х=0 х=9 (-Бесконечности;0] [9;+бесконечности)
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