Решите неравенство -x^2+9xgt;=0

Алгебра
Решите неравенство -x^2+9xgt;=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-х^2+9х=0 это парабола, ветви направлены вниз Х(-х+9)=0 найдем нули Х=0 х=9 (-Бесконечности;0] [9;+бесконечности)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 816 км в 7 ч утра одновременно навстречу друг другу выехали два поезда. Первый поезд проходил 56 км за 60...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста. Прочитай. Найди то, что напутал компьютер по вине Злого Вируса. 1)Звери снабжали Мальвину всем необходимым для жизни. 2)Крот...
Ответить
Математика
Чательно остальное число в третьем десятке это а 43 34 32 24 23
Ответить
Русский язык
на следующий день я увидел в гнезде четыре розовых яичка,а рядом с ними голого пте??чика каменки.
Ответить
Литература
Харастеристика Вити из рассказа "Конь с розовой гривой"
Ответить