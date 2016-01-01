Харастеристика Вити из рассказа "Конь с розовой гривой"

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Рассказ Виктора Астафьева "Конь с розовой гривой" мал по объему, интересно прочитать НЕ сокращенный вариант.Рассказ "Конь с розовой гривой" автобиографичен. Виктор Астафьев описывает свое детство. Витька - мальчик, потерявший рано маму, живущий у деда и бабушки.... Отец в это время живет своей - веселой, но многотрудной - жизнью... . Мальчик ухоженный, любимый бабушкой и дедом.... Трудные времена, но все же это детство... . Хочется ягод, но надо собрать побольше для продажи. Соседские - левонтьевские - ребята берут его на откровенный испуг, понт по-нынешнему. Уговаривают не собирать ягоду для бабушки, а просто съесть ее... . Соблазн, который стал серьезным испытанием... . Витя его не выдерживает.. . Бабушка возвращается, узнает о таком поступке внука. Но при этом она привозит ему в подарок пряник - вымечтанного коня с розовой гривой... . Какие слова нужны для воспитания в человеке человечности? Пожалуй, можно и без слов.... если вот так просто простить человека... . Любовь к ближнему прекрасна тем, что можно любить просто за сам факт бытия человек, без условий! Существует любовь без ПОТОМУ ЧТО... . Бабушка Астафьева - это образец безусловной любви.. . любовь без условий и требований. Да, она порой строга, порой просто в гневе распевает своего Витеньку, но это не подразумевает, что она хоть единожды задумалась над тем, любит ли она его. Любовь для нее данность. Да она решила купить этот пряник, еще когда только собиралась плыть в город. Уже тогда она предвкушала радость своего внука. СОрадость. Прощение предшествовало наказанию.. . Разъяснение того стыда, который она испытала, продавая "липовую" ягоду барыне, тем и острее, что дается через любовь и прощение. Наша всеобщая беда, что мы слишком порой анализируем свои чувства, сплошные рефлексии и угрызения. ___ ...Желаю интересного чтения! Уверена, что будет желание еще раз вернуться к рассказам из книги "Последний поклон", потому что это настоящий гимн любви к родине малой, к бабушке, к односельчанам.. . и к себе маленькому... . Витя хорош своей откровенностью, горячностью. Он настоящий, не придуманный. Потому и перечитываем книги Астафьева, что жизнь там полнокровная. ____ Марина Гаврилова, хоть бы мои опечатки при копировании кусков ответа исправила, что ли)))