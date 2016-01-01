Помогите 2 задачи решить номер 1412

Гость: Гость:

1)Х+Х+2.5=8.92Х=8.9-2.52Х=6.4Х=6.4:2Х=3.2Л-ВО ВТОРОМ БИДОНЕ.2)3.2+2.5=5.7Л-В ПЕРВОМ БИДОНЕ.Пусть в 1 день турист прошел х км,тогда во 2- х-2.3 км. составляем уравнениех+(х-2.3)=27.42х-2.3=27.42х=29.7х=14.85