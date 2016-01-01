Перечитай научно-познавательный текст. Выпиши слова, которые требуют уточнения в толковом словаре. Найди их значения.
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Перечитай научно-познавательный текст. Выпиши слова, которые требуют уточнения в толковом словаре. Найди их значения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знойным- жарким сухим,роса -капли воды оседающие на листья растений,влага водяной пар,хрусталь- вид стекла.
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