Как по составу разобрать слово отправляемся
Русский язык
Как по составу разобрать слово отправляемся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отправ корень ля и ем суффиксы ся тоже суффикс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На стройку дома доставили 3360 т строительных материалов.Десятую часть составляла ??звесть,двенадцатую часть цемент.Сколько доставлено тонн извести...
Русский язык
Задание 8. (Перевертыши) Эльдару Рязанову посвящается. В этом задании зашифрованы ??ильмы великого российского режиссера Эльдара Рязанова (1927-201...
Математика
В 11:00 с аэродрома вылетели одновременно в противоположном направлении два самоле??а в 14:00 расстояние между ними было 3 540m и один из них летел...
Математика