В 11:00 с аэродрома вылетели одновременно в противоположном направлении два самоле??а в 14:00 расстояние между ними было 3 540m и один из них летел со скоростью 620 километров час с какой скоростью летел другой самолет

Математика

В 11:00 с аэродрома вылетели одновременно в противоположном направлении два самоле??а в 14:00 расстояние между ними было 3 540m и один из них летел со скоростью 620 километров час с какой скоростью летел другой самолет

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