В 11:00 с аэродрома вылетели одновременно в противоположном направлении два самоле??а в 14:00 расстояние между ними было 3 540m и один из них летел со скоростью 620 километров час с какой скоростью летел другой самолет

Математика
В 11:00 с аэродрома вылетели одновременно в противоположном направлении два самоле??а в 14:00 расстояние между ними было 3 540m и один из них летел со скоростью 620 километров час с какой скоростью летел другой самолет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 3 часа первый пролетел 620*3=1860км 3540-1860=1680км Второй за 3 часа пролетел 1680 км. 1680:3=560км/ч Ответ: 560км/ч.
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