На какое наибольшее количество групп можно разделить числа 1,5,8,9,10,12 и 15, чтобы во в??ех группах суммы чисел были равными? а)2, б)3, в)4, г)5, д)6.
Математика
На какое наибольшее количество групп можно разделить числа 1,5,8,9,10,12 и 15, чтобы во в??ех группах суммы чисел были равными? а)2, б)3, в)4, г)5, д)6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НА 3 ГРУПЫ 15 и 5; 12 и 8; 10,9 и 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Литература
Геометрия
В треугольнике DBC и POM стороны DB и BC соответственно равны сторонам PO и OM. Какое еще условие должно быть выполнено, чтобы эти треугольники ока...
Математика
Красавчик построил фигуру из 27 частей. Он разделяет эту фигуру на две так,что одна из них в 2 раза длиннее другой. Затем он разделяет таким же обр...