На какое наибольшее количество групп можно разделить числа 1,5,8,9,10,12 и 15, чтобы во в??ех группах суммы чисел были равными? а)2, б)3, в)4, г)5, д)6.

Математика

На какое наибольшее количество групп можно разделить числа 1,5,8,9,10,12 и 15, чтобы во в??ех группах суммы чисел были равными? а)2, б)3, в)4, г)5, д)6.

Автор: Гость