На какое наибольшее количество групп можно разделить числа 1,5,8,9,10,12 и 15, чтобы во в??ех группах суммы чисел были равными? а)2, б)3, в)4, г)5, д)6.

Математика
На какое наибольшее количество групп можно разделить числа 1,5,8,9,10,12 и 15, чтобы во в??ех группах суммы чисел были равными? а)2, б)3, в)4, г)5, д)6.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НА 3 ГРУПЫ     15 и 5;                               12 и 8;                               10,9 и 1
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