Чому коренеплід моркви-це видозмінений корінь?
Биология
Чому коренеплід моркви-це видозмінений корінь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У него (корнеплода) есть выраженная зона всасывания с редуцированными корневыми волосками. И ещё (самое главное!) есть апикальная меристема с корневым чехликом. Причём развивается он как главный корень из корешка зародыша.
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