Составьте и запишите 8 глаголов в неопределённой форме.

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Составьте и запишите 8 глаголов в неопределённой форме.
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Отвечать, ходить, вставать, гладить, шить, строить, убирать, лежать
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